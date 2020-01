VITERBESE – CATANIA: probabili formazioni, etnei falcidiati dalle numerose assenze

Le probabili formazioni del match tra Viterbese Castrense e Catania, valevole per la 23ª giornata del Girone C di Serie C e in programma oggi alle 15:00 presso lo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo.

Antonio Calabro dovrebbe disporre la Viterbese con il modulo 3-4-1-2. Se non recupera Markic, il terzetto difensivo composto da De Giorgi, Baschirotto e Besea agirebbe a protezione del portiere Pini, con Bianchi, Bensaja, Sibilia ed Errico schierati a centrocampo e il trequartista Molinaro a supporto delle due punte Tounkara e Bunino. Non convocati De Falco, Pacilli, Palermo, Volpe, Scalera, Svidercoschi, Corinti e Biggeri.

Al netto delle numerose assenze (out gli squalificati Silvestri ed Esposito, nonchè Curiale, Dall’Oglio, Welbeck, Saporetti e Noce), Cristiano Lucarelli potrebbe schierare il seguente undici di partenza con il sistema di gioco 3-4-1-2: Furlan, Mbende, Biagianti, Marchese, Biondi (Calapai), Vicente, Rizzo, Pinto, Curcio (Mazzarani), Barisic, Di Molfetta (Sarno). In caso di riproposizione del 4-2-3-1, Marchese o Biagianti in coppia con Mbende. Tra gli atleti a disposizione del tecnico etneo c’è anche il neo acquisto Francesco Salandria, il quale dovrebbe partire dalla panchina.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

