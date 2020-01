VITERBESE: convocati ed assenti in vista del Catania

Se il Catania fa i conti con varie defezioni, lo stesso dicasi per la Viterbese. Non figurano nella lista dei convocati di mister Calabro, infatti, i seguenti giocatori: Biggeri, Scalera, Palermo, De Falco, Corinti, Pacilli, Volpe e Svidercoschi. Ancora in forse, inoltre, Markic nonostante sia stato inserito nell’elenco dei calciatori a disposizione per la partita di domenica pomeriggio. Pesa soprattutto l’assenza di Volpe che ha accusato un risentimento muscolare.

PORTIERI – Pini, Maraolo, Vitali

DIFENSORI – De Giorgi, De Santis, Markic, Baschirotto, Zanoli, Ricci, Bianchi

CENTROCAMPISTI – Antezza, Besea, Bezziccheri, Errico, Urso, Sibilia, Bensaja

ATTACCANTI – Tounkara, Molinaro, Bunino, Simonelli, Culina

