WELBECK: aumenta la probabilità che il giocatore sia in uscita

Al momento non giungono notizie confortanti per quanto concerne l’ottenimento del certificato d’idoneità a proseguire l’attività agonistica, dopo i problemi cardiaci riscontrati. Il centrocampista del Catania Nana Welbeck continua a sottoporsi ad operazioni di controllo ma il tempo passa e la certificazione tarda ad arrivare. Aumentano le probabilità che il giocatore sia in uscita, avendo totalizzato 12 presenze in casacca rossazzurra.

