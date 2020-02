ACCADDE OGGI: 14 febbraio 2012, a San Valentino Spolli rinnova l’amore per i colori rossazzurri

Oggi il difensore milita nel Crotone

Approdato ufficialmente a Catania il 24 luglio 2009 Nicolas Spolli, difensore cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, è stato uno dei giocatori-bandiera della squadra rossazzurra. A suo tempo firmò un contratto di durata quinquennale con la società del presidente Pulvirenti ed il 14 febbraio 2012, proprio nel giorno di San Valentino, trovò l’accordo per il rinnovo del contratto dimostrando grande attaccamento alla maglia e rispetto verso i tifosi etnei. Il giocatore commentò con entusiasmo il perfezionamento dell’intesa, scrivendo sul proprio account Twitter: “Felice per il rinnovo di contratto fino al 2015 !!! / Feliz por el renuevo del contrato hasta el 2015 !!! …. Saluto a tutti“. Adesso indossa la casacca del Crotone, in Serie B, ma continua ad essere molto legato al Catania ed alla città dell’Elefante.

