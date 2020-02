16 FEBBRAIO: scadenza Figc-Covisoc in arrivo

Si avvicina la scadenza del 16 febbraio. Termine perentorio in cui il Catania e tutte le società iscritte al campionato di Serie C sono chiamate a documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C. alcuni importanti emolumenti. Si tratta, nello specifico, dell’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il secondo trimestre (1° ottobre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In relazione al medesimo trimestre, andrà documentato anche l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera.

