ACCADDE OGGI – 19 Febbraio 2011, Lodi: “Catania come Napoli, sogno la Nazionale”

Era il primo anno del centrocampista in rossazzurro

19 Febbraio 2011, Francesco Lodi manifestò tutto il proprio amore per il Catania a poco tempo dalla partita che lo vide scendere in campo a Napoli contro la squadra della propria città. Per la prima volta emerse in Lodi il desiderio di vestire la maglia della Nazionale italiana:

“Napoli è la squadra della mia città e del mio cuore, ma il Catania è già dentro di me, perché sono un professionista e perché questa grande avventura mi emoziona. Sono uomo del sud, appunto, orgoglioso di esserlo. Catania e Napoli si somigliano parecchio: ho trovato un ambiente come il mio. A Catania sento grande fiducia, da parte del direttore, del presidente, della società, dei compagni e dei tifosi: tutto questo mi responsabilizza. Devo migliorare in tante cose e qui posso farlo, ho trovato una dimensione ideale. Lavorando bene e con entusiasmo, ci toglieremo tante soddisfazioni. La Nazionale? E’ il sogno di qualunque giocatore. Ne riparleremo quando avrò dimostrato il mio valore”.

