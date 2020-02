ACCADDE OGGI: 24 febbraio 1980, Morra e Piga “lanciano” il Catania

2-0 inflitto all’Empoli

24 febbraio 1980, anno della promozione dalla C1 alla B. Il Catania presieduto da Angelo Massimino ospita l’Empoli nella 21/a giornata di campionato. Caccia all’undicesimo risultato casalingo utile consecutivo per proseguire la rincorsa alla vetta. L’avversario nasconde delle insidie ma i rossazzurri fanno valere la propria superiorità tecnica anche se non è facile sbloccare il risultato.

Ci vogliono 65 minuti per riuscire nell’intento, trovando la via del gol con il centrocampista Damiano Morra. I toscani accusano il colpo e, poco dopo, subiscono la seconda rete a firma di Mario Piga. Sul 2-0 il Catania mette in ghiaccio la partita. Risultato che non cambierà fino al triplice fischio dell’arbitro De Marchi di Novara ed arriva dopo il punto ottenuto sull’ostico campo di Benevento.

