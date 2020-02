ACCADDE OGGI (Video): 10 febbraio 2008, Catania-Inter. Tifosi ironici verso l’ex arbitro Farina

10 febbraio, campionato di Serie A 2007/2008. La formazione rossazzurra allenata da Silvio Baldini venne sconfitta per 2-0 allo stadio “Angelo Massimino”. Avversaria l’Inter di Roberto Mancini, vittoriosa grazie alle reti di Esteban Cambiasso e David Suazo. Catania molto generoso che aveva creato apprensione ai nerazzurri prima di subire il gol di Cambiasso. A proposito della rete siglata dal centrocampista argentino, furono veementi le polemiche per la convalida del gol, in netta posizione di fuorigioco. I tifosi dell’Elefante protestarono con ironia all’indirizzo dell’allora arbitro Stefano Farina, che a fine partita lasciò il campo stizzito non partecipando al “terzo tempo”.

VIDEO YOUTUBE:

