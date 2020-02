BANDECCHI (Pres. Ternana): “In bocca al lupo, ragazzi. Gallo, a Catania ti aspettano con il coltello tra i denti…”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi, quando si avvicina la disputa del match di Coppa Italia con il Catania:

“Domani si giocherà la semifinale di Coppa. Sarà una partita importante per la Ternana. Io tengo alla mia squadra, è una partita che va giocata in maniera corretta e speriamo per il meglio. Se le cose dovessero andare come a Reggio, non è che potrei reputarmi soddisfatto. Siccome io ormai tifo Ternana, auguro tanta fortuna alla Ternana per domani è un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Gli voglio bene. Poi ci vediamo dopo”.

“A Gallo vorrei dire che a Catania lo aspettano con il coltello in mezzo ai denti e anche a lì non saranno buoni, giocheranno pallone dopo pallone e saranno sempre presenti, come è successo a Reggio quando il nostro portiere tentava di rinviare la palla e non poteva fare altro perchè trovava sempre 3-4 soggetti pronti a lottare su ogni palla, come veramente dei leoni e delle tigri. Sono stati fantastici, peccato che non era la squadra mia, però si ricordi che anche a Catania, in questa partita per loro fondamentale, lotteranno su ogni pallone, sono convinto che lei saprà fare la cosa giusta”.

