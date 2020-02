BANDECCHI (Pres. Ternana): “Mai rischiato tanto, forse ci è mancato il gol vittoria. Bravi tutti”

La soddisfazione del Presidente della Ternana Stefano Bandecchi su Instagram dopo lo 0-0 di Catania:

“E’ finita di Coppa. Gallo ed i ragazzi hanno portato a casa la finale. Partita disputata nella maniera giusta. Qualcuno mi scrive dicendo che saremmo dovuti essere più aggressivi e concreti. No, Gallo è stato molto concreto. Stava difendendo un 2-0, lo ha fatto bene senza prendere gol. E non ha mai rischiato tanto, forse in un paio di ripartenze è mancato il gol della vittoria ma è comunque in finale. Bravi tutti”.

