BANDECCHI (Pres. Ternana): “Rigore inesistente, gara molto equilibrata a Catania”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi commenta, via social, lo 0-0 di Catania:

“Il rigore non c’era. Meno male che Iannarilli ci ha tolto l’impiccio. Una brutta cosa, ma va bene. E’ andata così. i nostri attaccanti non hanno tirato spesso in porta, non siamo stati precisi. Non andiamo a segno da tanto tempo ma va anche detto che non prendiamo gol. E’ stata una gara molto equilibrata. Non possiamo dire che il Catania abbia giocato male, noi in certi momenti abbiamo fatto meglio, in altri peggio. Cerchiamo la quadra. Lavoriamo per ricostruire quel gruppo di lavoro che ci ha dato soddisfazioni. Prendiamoci quello che è un punto sano. Siamo un pò più vicini al Monopoli in classifica, avendo mantenuto inalterata la distanza dal Bari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***