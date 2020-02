BENTORNATO, NANA: il centrocampista ghanese si rivede in campo dopo mesi di attesa

Il calvario è finito. Poco più di una settimana fa Nana Welbeck ha ricevuto la notizia della regolare certificazione dell’idoneità. Dopo il malore accusato a fine ottobre, il centrocampista si è sottoposto a svariati controlli per scongiurare il rischio di problemi di natura cardiaca. Tasto molto delicato questo, perchè non entra in gioco la tempistica di recupero da un semplice infortunio ma la prosecuzione dell’attività agonistica. Tutti gli accertamenti effettuati hanno escluso, fortunatamente, problemi al cuore ma nessuno voleva assumersi la responsabilità di firmare il certificato d’idoneità.

Fino ad arrivare alla tappa decisiva di Roma, dove gli ennesimi controlli hanno definitivamente escluso problematiche di qualsiasi genere. Il 27 ottobre era stata la sua ultima apparizione sul rettangolo verde, in occasione di Catania 0-0 Bari. Domenica si è rivisto in campo, subentrando nei minuti finali a Bruno Vicente. Lieta notizia per il giocatore ghanese classe 1994 che ha totalizzato così la 13/a apparizione in rossazzurro e potrà nuovamente apportare il suo prezioso contributo alla causa.

