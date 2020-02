BERGAMELLI (Ternana): “Massimino emozionante, tifosi arma in più. Il Catania visto in Coppa può fare di tutto”

Spazio ai ricordi della sua esperienza alle pendici dell’Etna e ad alcune considerazioni sul Catania, avversario della Ternana domenica in campionato. Ci riferiamo al difensore rossoverde Dario Bergamelli. Ecco quanto evidenziato da La Sicilia:

“Per me è stato emozionante rientrare al Massimino, è il posto più bello che abbia mai visto nella mia carriera. Sono rimasto legato alla città, agli amici, ali ex compagni. Ho creato in due stagioni rapporti umani solidi. Sul piano calcistico ho dato il massimo, ma ho vissuto anni difficili con le penalizzazioni in classifica. Ho dato l’anima. L’anno prima ero stato promosso in B col Novara e volevo il bis col Catania. Peccato. La sfida di Coppa Italia? Ho visto un Catania in forma. Ne ho parlato a fine partita con Biagianti. I miei ex compagni erano più in forma rispetto all’andata. Il Catania se va ai play off, e sono convinto che andrà, potrà rappresentare la sorpresa. L’avversario visto in Coppa può fare di tutto. Immagino l’entusiasmo se il Catania andrà avanti. Il ritorno dei tifosi in Curva Nord? Hanno sempre sostenuto nei momenti difficili. Quando li senti allo stadio ti rendi conto che rappresentano l’elemento in più”.

