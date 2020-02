BOJINOV – CATANIA: giusto così! Beffato Legrottaglie, sorride Lucarelli. Quando la parola vale più del dio denaro

Valeri Bojinov sarà presto un giocatore del Catania. Meglio attendere l’ufficialità, però, a scanso di equivoci. Incredibile intrigo di mercato con il giocatore che era stato inizialmente proposto al Pescara nei giorni scorsi, poi ha ricevuto la chiamata di Cristiano Lucarelli e – con particolare entusiasmo – aveva detto sì al Catania. Operazione praticamente in dirittura d’arrivo e, non a caso, Bojinov si era concesso alla stampa bulgara e locale manifestando tutta la propria soddisfazione nell’avere dato l’ok al club rossazzurro e spendendo parole d’elogio all’indirizzo del centro sportivo Torre del Grifo Village.

“La prima telefonata me l’ha fatta Alessandro Lucarelli, con lui ho un rapporto bellissimo e abbiamo giocato insieme a Parma – ha dichiarato a La Sicilia – Mi ha detto che il Catania mi stava cercando e di parlare con Cristiano. Lui a Lecce era un idolo, io facevo il raccattapalle e ho anche giocato una partita con lui. So che il Catania non sta vivendo un momento felice ma a me le sfide piacciono. Ho 33 anni, sono integro, fisicamente sto bene e mi manca solo il ritmo partita. Sono entusiasta perché approdo in una città bellissima, un club storico e un tifo che galvanizza”.

Qualche ora più tardi il Pescara decide di affondare i colpi per Bojinov formulando un’offerta irrinunciabile al giocatore. Offerta quasi raddoppiata, che ha fatto registrare un brusca frenata alla trattativa facendo pendere clamorosamente l’ago della bilancia verso il club abruzzese. Stamattina aveva persino rifiutato di prendere il volo per Catania, previsto a mezzogiorno. Indizio chiaro che lo spingeva in direzione Pescara. I contatti con Lucarelli, però, sono proseguiti ed a prevalere è stato il rispetto della parola data, come confermato dal diretto interessato attraverso una nuova intervista rilasciata in Bulgaria.

Graditissima sorpresa, qualcosa che molto di rado si riscontra nel calcio, come nella vita. Evidentemente esistono ancora dei valori che esulano dal dio denaro. Questo gesto dimostra anche le motivazioni con cui Bojinov si appresta a vivere la nuova avventura italiana venendo in soccorso dell’amico Lucarelli. Beffato, invece, Nicola Legrottaglie con cui è stato compagno di squadra ai tempi della Juventus. Il 33enne attaccante bulgaro riparte dunque da Catania, in attesa che l’ufficialità dell’operazione metta definitivamente la parola fine su questa incredibile vicenda.

