BOJINOV, l’agente: “Il Catania gli aveva pagato il volo, poi ho risentito il Pescara…”

Jerry Palomba, agente di Valeri Bojinov, torna sulla trattativa che ha visto il Pescara riuscire a spuntarla sul Catania per l’ingaggio dell’attaccante bulgaro. Queste le parole di Palomba a tuttomercatoweb.com:

“A chiusura di mercato c’era stato un pour parler con il Pescara sull’ipotesi di riportare Valeri in Italia. Il Pescara aveva anche altre opzioni. Poi c’è stata una chiacchierata tra Cristiano Lucarelli e Valeri. L’allenatore del Catania leggendo le notizie aveva ritenuto opportuno sentire il ragazzo in virtù della loro amicizia prospettandogli l’ipotesi di dare una mano al Catania. Il calciatore ha rimandato la telefonata di Lucarelli a me. Ho parlato con Cristiano molto cordialmente e come immaginavo ha capito che c’erano delle priorità francamente oggettive”.

“Lunedì Valeri mi ha chiamato dicendomi che se il Pescara non fosse stato più interessato avrebbe dato una mano al Catania. Aveva voglia di tornare in Italia. Il Catania carpendo la disponibilità di Valeri gli ha pagato il volo cercando di accelerare. Intanto nel pomeriggio ho risentito il Pescara che mi ha dato disponibilità di tesserare il ragazzo previa, giustamente, visite mediche. La dichiarazione di avere scelto Catania? Era una confidenza fatta ad un amico giornalista. Il dubbio del giornalista bulgaro era, con il dovuto rispetto per il Catania, sulla risposta positiva di Bojinov alla Serie C. È stato riportato un concetto in maniera impropria”.

