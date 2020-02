In merito alle indiscrezioni legate ad un presunto interesse del Catania per lo svincolato Daniele Cacia, il portale tuttoc.com conferma la pista etnea. Sulle tracce dell’attaccante ex Piacenza che ha risolto il contratto coi biancorossi a metà dicembre, però, ci sarebbe anche un’altra società di terza serie. Trattasi del Gubbio, in cerca di rinforzi per il reparto offensivo.

