CALCIO CATANESE – Biancavilla: “Preso Sciacca, non ha bisogno di presentazioni…”

Il Biancavilla ha formalmente tesserato l’ex centrocampista del Catania Fabio Sciacca. Questo il comunicato ufficiale del club militante nel campionato di Serie D:

“Non ha bisogno di presentazioni Fabio Sciacca che da oggi indossa ufficialmente la casacca gialloblú. Classe 89′, Sciacca è un centrocampista duttile, forte fisicamente, abile negli inserimenti, e con un’esperienza importante alle spalle, tutti elementi che fanno di lui un ottimo innesto per lo scacchiere di mister Mascara. Fabio inizia la sua carriera calcistica vivendo tutta la trafila nel settore giovanile del Catania, arrivando ad indossare anche la fascia di capitano. Nel 2009 mister Zenga, all’epoca sulla panchina rossoazzurra, lo convoca in prima squadra, con la quale esordirà, in Serie A, nello stesso anno sostituendo proprio mister Giuseppe Mascara. In 5 anni sotto il vulcano collezionerà, nella massima serie nazionale, 24 presenze. A gennaio 2012 si trasferisce a Grosseto in Serie B, per poi vivere, successivamente, altre esperienze importanti, sempre in B, con le maglie di Ternana e Vicenza. Nel 2017 firma a Sancataldo, in Serie D, dove scenderà in campo 19 volte per poi trasferirsi, l’anno successivo, a Palazzolo. Già a disposizione di mister Mascara, Fabio è pronto a vivere questa nuova avventura gialloblú!”.

