CAMPILONGO (all. Cavese): “Metro di giudizio arbitrale a favore del Catania, perso un match da pareggio. Dopo lo 0-1 loro si sono chiusi…”

L’allenatore della Cavese Salvatore Campilongo in sala stampa, a conclusione del match perso dagli aquilotti contro il Catania:

“Sapevamo che non fosse facile come gara ma i ragazzi non hanno fatto male. Specialmente nel primo tempo una buonissima partita da parte nostra sul piano dell’intensità e delle azioni prodotte. Forse il metro di giudizio dell’arbitro è stato un pò diverso, più a favore del Catania ma può starci di sbagliare in determinate circostanze. Poi c’è stato l’incidente del rigore però, devo essere sincero, questo era un match da pareggio. Molto equilibrato dove loro senza attaccanti di ruolo non davano punti di riferimento. Subito dopo il vantaggio Lucarelli si è messo col 5-4-1 ed è diventato difficile scardinare una difesa molto fisica”.

“Nel corso della ripresa siamo stati un pò arruffoni nell’imbastire la manovra ed è subentrato il nervosismo, ci siamo lasciati trasportare troppo dalla partita e dall’arbitro. Questo ci ha condizionato. Non rimprovero niente ai ragazzi per l’impegno profuso. Forse ci è mancata un pò di lucidità, la fluidità nelle azioni. A volte abbiamo buttato palla avanti sbagliando parecchi passaggi, eravamo troppo lunghi tra i reparti. I due mediani hanno portato troppo palla oggi, facevano sempre quel tocco in più e non davano la possibilità di innescare subito gli esterni e gli attaccanti. Anche nel primo tempo abbiamo accorciato poco. A volte andavamo a prendere palla dalla difesa quando non c’era bisogno. Con Di Roberto sotto punta c’è stato più scambio con Germinale ed abbiamo messo maggiormente in difficoltà il Catania. Negli ultimi dieci-metri però è mancato l’uno-due vincente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***