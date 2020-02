CAMPOLO: “Reggina superiore al Catania, lo ha dimostrato…”

Ex centrocampista, tra le altre, di Catania, Reggina e Messina Sergio Campolo commenta così la gara pareggiata 0-0 domenica al “Massimino”, ai microfoni di Vai Reggina:

“Tra Reggina e Catania c’è una rivalità storica, il punto di domenica non è da sottovalutare perché so quanto può valere il fattore campo per i rossazzurri. La Reggina ha dimostrato di essere superiore e ha fatto la partita che doveva fare. Toscano ha dimostrato di essere un grande allenatore perché la squadra è in calo da un mese e lui ha saputo cambiare impostazione tattica schierando con più frequenza Denis che gli permette di saltare il centrocampo e rendersi comunque pericoloso. Il Catania domenica ha creato qualcosa in più, però non dimentichiamo che c’era un rigore netto per gli amaranto”, le parole riprese da tuttoc.com.

