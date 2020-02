CAPANNI: quando l’Uefa impedì il passaggio al Real Madrid

Diciannove anni, nato il 2 dicembre 2000 (quindi quasi un 2001), Gabriele Capanni è l’ultimo innesto in ordine di tempo concretizzatosi nella finestra invernale di calciomercato per il Catania. Il ragazzo è stato acquisito in prestito secco dal Milan, club che a sua volta lo prelevò ancora 14enne dalla Scuola Calcio “Federico Giunti” di Città di Castello, dopo che già da qualche anno era stato monitorato (e poi opzionato) dai rossoneri e, addirittura, dal Real Madrid quando Zinedine Zidane durante un provino nella capitale spagnola in cui Gabriele fece una tripletta, notò le sue prodezze chiedendo informazioni ai genitori per un eventuale trasferimento alle merengues.

La Uefa, però, impedì il passaggio al Real e di altre big europee a causa di cavilli burocratici legati alla giovanissima età. Può giocare sia come ala che più centrale sulla trequarti, che da seconda punta, abbinando alle qualità tecniche dribbling, spirito di sacrificio, visione di gioco, palleggio, assist e gol. Adesso Capanni prova a mettersi in mostra in una piazza difficile come Catania, vivendo un contesto molto particolare.

