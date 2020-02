CATANIA: fermare l’emorragia di sconfitte. Tre anni fa l’ultimo trend più negativo

Proprio non va. Crisi di gioco e risultati per una squadra che sta risentendo pesantemente del clima d’incertezza societaria ed ha subito una netta involuzione dopo il 2-0 di Terni. Catania che non riesce a risollevarsi e, adesso, sale a tre il numero di sconfitte consecutive in questa stagione. Oltre la già citata trasferta umbra di Coppa Italia, il Catania si è dovuto inchinare al cospetto di Viterbese e Monopoli, in quest’ultimo caso riportando il primo ko interno stagionale. Il rischio è che la formazione rossazzurra entri in un tunnel buio e pericoloso che lo porti a scivolare ancora. Importante, quindi, fermare l’emorragia di sconfitte per ripristinare un pizzico di serenità a cominciare dall’insidiosa trasferta di Castellammare di Stabia con la Cavese. Il Catania non perdeva più di due gare consecutivamente dal 2017. Allora, tra marzo ed i primi di aprile, l’Elefante registrò cinque sconfitte di fila cedendo l’intera posta a Melfi, Lecce, Paganese, Foggia e Catanzaro.

