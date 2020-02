CATANIA – MONOPOLI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Ritorno allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo il deludente ko per 2-0 maturato in terra umbra contro la Ternana. Partita valida per la 24/a giornata del girone C di Serie C, rossazzurri alla ricerca del secondo successo stagionale del 2020. Avversario il Monopoli.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.25 e 2.45; la “X” tra 2.95 e 3.08; il “2” tra 2.85 e 3.30. Catania sulla carta favorito per la conquista dei tre punti ma in un contesto di sostanziale equilibrio malgrado gli 11 punti di distacco in classifica tra le due squadre e le note difficoltà riscontrate. “12” è la doppia chance avente la quota più bassa (compresa tra 1.30 e 1.33) rispetto a “X2” (1.50-1.57) e “1X” (1.30 e 1.36).

