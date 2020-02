CATANIA: persa imbattibilità interna che durava dal 3 aprile. Undicesimo ko in questa stagione, terzo di fila

Doveva accadere, prima o poi, che il Catania perdesse l’imbattibilità casalinga. I rossazzurri non perdevano dal 3 aprile scorso, data in cui la Viterbese riuscì ad imporsi con il risultato di 1-0 per effetto di un gol di Tsonev. Proprio quest’ultimo adesso milita nel Monopoli, vittorioso domenica per 2-0 al “Massimino”. Gli etnei hanno riportato la nona sconfitta in questo campionato, undicesima se consideriamo anche le gare di Coppa Italia e Coppa Italia Serie C. Sale a tre, inoltre, il numero di ko consecutivi: Viterbese 2-0 Catania, Ternana 2-0 Catania e Catania 0-2 Monopoli.

