IL CATANIA STADIO: l’editoriale del 14/o numero stagionale, “Test di competitività”

Verso il match con la Ternana

In vista di Catania-Ternana, il sito ufficiale rossazzurro pubblica in anteprima l’editoriale del quattordicesimo numero stagionale del periodico “Il Catania Stadio”:

“Test di competitività”

Il Catania, fin qui, in questo campionato non ha mai battuto una delle sei formazioni che occupano posizioni migliori in classifica; vincere contro una della squadre più forti aggiungerebbe molto in termini di consapevolezza delle proprie potenzialità

A dodici giornate dalla fine del campionato, il Catania si ritrova in settima posizione, in condominio con il Teramo, guidando un gruppo di nove squadre racchiuse nell’arco di sei punti ed in lotta per le ultime quattro caselle della fase playoff del girone.

Gli scenari della contesa primaverile sembrerebbero già così delineati ma in realtà nell’arco di una settimana, quella che inizia con la sfida casalinga contro la Ternana e si conclude con il match interno con la Vibonese passando per il turno infrasettimanale a Potenza contro il Picerno, si crea lo spazio per pensare di accorciare le distanze dal quinto e dal sesto posto.

La classifica restituisce indicazioni precise sugli obiettivi ancora alla portata nella regular season ma i numeri non bastano ad inquadrare un’altra notevole possibilità; dopo aver messo alle corde la Ternana in Coppa Italia ed aver dato prova di meritare di più, in particolare sfoderando orgoglio e sfiorando il successo contro una Reggina forte ma non addirittura da +23, gare come questa contro i rossoverdi rappresentano infatti ulteriori test di competitività per il gruppo allenato da mister Lucarelli.

A prescindere dal piazzamento finale nel raggruppamento meridionale della terza serie, si tratta di lasciare emergere oggi le effettive potenzialità da spendere contro le squadre che fino a questo momento si sono dimostrate quelle da battere.

Manca, in questo senso, una vittoria che possa fungere non da illusione ma da iniezione di autostima: contro le squadre che ad oggi li precedono, in questo campionato i rossazzurri non hanno mai vinto.

Pertanto, tornare al successo oggi varrebbe più di tre punti, precisamente darebbe una preziosa conferma di quel che in fondo al cuore è sempre, per chi indossa la maglia del Catania: si può sempre vincere, con questi colori addosso, contro chiunque.

Il nostro allenatore lavora sul concetto di compattezza come pochissimi in Italia, conosce le chiavi dell’anima del calciatore ed è apprezzato dalla tifoseria, dall’ambiente ed ovviamente dalla società non solo per le doti professionali ma anche per quelle caratteriali.

Cristiano Lucarelli è anche un capitano non giocatore che sa mostrare concretamente ai suoi ragazzi quali e quanti vantaggi possano garantire, in campo e fuori, valori come schiettezza e generosità, trasmettendo un senso del collettivo che rende piccolo e non troppo utile ogni “io” e sempre più grande e più forte quel “noi” in cui c’è posto per tutti.

Liberi mentalmente, sereni e determinati proprio come domenica scorsa, magari con un pizzico di buona sorte e di quella “cattiveria” sotto porta più volte richiesta dal vostro tecnico: forza, ragazzi, siamo con voi.

