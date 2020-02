IL CATANIA STADIO: l’editoriale del dodicesimo numero stagionale

Verso il match con il Monopoli

In vista di Catania-Monopoli, il sito ufficiale rossazzurro pubblica in anteprima l’editoriale del dodicesimo numero stagionale del periodico “Il Catania Stadio”:

“Periodo cruciale”

Ricorre il tredicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, coraggioso difensore della legalità caduto il 2 febbraio 2007 nell’esercizio di un dovere interpretato come una missione.

Il Calcio Catania ricorda il valoroso tutore dell’ordine e rivolge un affettuoso pensiero alla famiglia



La lunga sessione di calciomercato si è finalmente conclusa ed il volto della compagine rossazzurra è ben diverso da quello mostrato nel corso della prima parte della stagione, così come l’obiettivo stagionale è differente da quello tratteggiato in estate: si tratta, oggi, di recuperare terreno.

È già iniziato il “secondo tempo” dell’annata, da vivere con abnegazione e passione per provare a risalire la corrente e riavvicinarsi alle posizioni di classifica immediatamente successive al podio, comunque preziose nello sviluppo della fase a gironi dei playoff.

Bisogna predisporsi con coraggio, adesso, a valorizzare i segnali di ripresa, sfoderando l’orgoglio: oggi al “Massimino” è di scena il Monopoli, capace di vincere sette delle undici partite giocate fuori casa in questo torneo così come le “big” che occupano i primi tre posti, ma il Catania non può e non deve temere il confronto, ricordando che è l’unica squadra imbattuta in casa nel girone C della Serie C 2019/20.

Undici punti di divario tra etnei e pugliesi non sembrano la reale misura di una differenza tecnica, così come recentemente non è sembrato in questo stadio nel confronto diretto con il Potenza che i lucani avessero qualcosa in più, ma rappresentano probabilmente quel tesoretto che i biancoverdi hanno saputo accumulare per effetto di una costanza di rendimento particolarmente preziosa in un torneo così difficile.

Ecco l’esempio del Monopoli: la convinzione, la costanza e la capacità di stringere i denti al momento giusto, nella singola partita che non è mai semplice in questa categoria, permettono di esprimere la qualità che porta ad ottenere risultati lusinghieri (14 vittorie in 23 gare).

È la grande compattezza dell’insieme, primo pregio del dispositivo tattico congegnato dall’ex centrocampista rossazzurro Beppe Scienza, a far sì che possa emergere il trascinatore di turno, Fella, con i suoi 13 gol.

Cristiano Lucarelli sta lavorando in questa direzione e nelle sue mai banali e sempre sincere analisi in sala stampa ha spesso accennato ad un’opera di rigenerazione tattica che, a prescindere dalla scelta di uno dei due moduli di riferimento (4-2-3-1 e 3-5-2) si basa proprio sui concetti di continuità espressiva, azzerando le pause, e riduzione dei rischi.

Non a caso, prima della battuta d’arresto di Viterbo il Catania aveva messo insieme la miglior serie utile stagionale, certo non un vanto ma senz’altro un segnale confortante.

Le ultime due sconfitte non hanno cancellato certi progressi, semmai hanno rivelato ulteriori margini di miglioramento ai quali il tecnico toscano aveva già fatto riferimento: il colpo del k.o., quando le gare sono in equilibrio, deve figurare nel repertorio rossazzurro.

Forza Catania, ancora e sempre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***