CATANIA – TERNANA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Nuovo appuntamento allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo lo 0-0 di campionato maturato contro la Reggina. Partita valida per la 27/a giornata del girone C di Serie C, rossazzurri a caccia di una vittoria che sarebbe molto importante al cospetto di un avversario quotato, lo stesso che ha estromesso l’Elefante dalla Coppa Italia Serie C.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.85 e 2.95; la “X” tra 2.90 e 3.00; il “2” tra 2.45 e 2.60. Ternana quindi sulla carta leggermente favorita per la conquista dei tre punti ma il pronostico è decisamente aperto, oltretutto il Catania avrà il vantaggio non di poco conto di giocare in casa. Analizzando le doppie chance, “12” e “X2” rappresentano le quote più basse (tra 1.35/1.37 contro 1.43/1.49 di “1X”). Relativamente ai valori Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.15 e 1.19) oppure “Over 1.5” (quote 1.35/1.40).

