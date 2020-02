CATANIA – TERNANA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Ritorno allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo la vittoriosa trasferta campana contro la Cavese. Partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C, avversaria la Ternana. Alla formazione dell’Elefante serve un’impresa, ribaltare il passivo di 2-0 maturato nella gara d’andata.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.17 e 2.35; la “X” tra 3.10 e 3.25; il “2” tra 2.73 e 3.02. Catania, quindi, sulla carta favorito per la vittoria finale. “12” è la doppia chance avente la quota più bassa (compresa tra 1.29 e 1.30) rispetto a “X2” (1.53-1.57) e “1X” (1.32 e 1.36).

Per quanto concerne le quote Under/Over dell’evento, invece, è più elevata la probabilità che si verifichi un Under 3.5 (1.21 e 1.24) o un Over 1.5 (1.27/1.34). Teoricamente, quindi, si crede nella possibilità che la gara di giovedì pomeriggio sia caratterizzata dalla realizzazione di 2-3 gol. L’auspicio dei tifosi etnei, naturalmente, è che siano tutti di marca rossazzurra.

