Novità in vista della successiva gara di campionato del Catania, valida per la 29/a giornata del girone C di Serie C. Catania-Vibonese, secondo quanto ufficializzato dalla Lega Pro, verrà disputata domenica 1 marzo con fischio d’inizio fissato alle ore 15.30 e diretta televisiva su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).

