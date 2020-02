CATANIA – VIBONESE: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Nuovo appuntamento allo stadio “Angelo Massimino” per il Catania dopo l’1-2 di campionato maturato contro il Picerno. Partita valida per la 29/a giornata del girone C di Serie C, rossazzurri a caccia di una vittoria che, tra le mura amiche, manca dal 22 gennaio: Catania 3-1 Avellino.

Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 2.05 e 2.25; la “X” tra 3.05 e 3.20; il “2” tra 3.05 e 3.75. Catania, quindi, con il favore del pronostico potendo anche beneficiare della spinta del tifo di casa, ma non s’individua una supremazia marcata dei rossazzurri che dovranno prestare attenzione a questa Vibonese. Analizzando le doppie chance, “1X” (tra 1.22/1.30) e “12” (tra 1.30/1.31) rappresentano le quote più basse rispetto a “X2” (tra 1.60 e 1.72). Relativamente ai valori Under/Over, più probabile l’esito “Under 3.5” (tra 1.18 e 1.22) oppure “Over 1.5” (quote 1.33/1.40).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***