ACCADDE OGGI: 4 febbraio 2006, pesante vittoria nel periodo della festa di Sant’Agata

Mentre a Catania si festeggia Sant’Agata, i rossazzurri piegano l’Atalanta a Bergamo

4 Febbraio 2006. In occasione di uno dei giorni dedicati al festeggiamento di Sant’Agata, patrona della città etnea, rossazzurri impegnati in uno scontro determinante per il loro futuro: la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, scontro al vertice della Serie B. Il campo premia l’eccellente prova del Catania che, dopo essere passato in svantaggio al 38′ con Defendi, ha la forza di reagire producendo una rimonta indimenticabile per i tifosi dell’Elefante. Prima il neo acquisto Mattia Biso deposita in fondo al sacco la palla dell’1-1 al minuto 52. Poi, un quarto d’ora dopo, l’estremo difensore atalantino Calderoni vede sconsolatamente esultare Mascara per la rete che vale il pesantissimo 1-2.

Ecco di seguito riportati i gol rossoazzurri:

