CAVESE – CATANIA: precedenti, ultimi due confronti in Campania chiusi in parità

La gara in casa della Cavese ha sempre rappresentato uno scoglio insormontabile per il Catania, mai vittorioso nei precedenti otto confronti giocati in Campania a partire dal 1977. L’incontro è terminato sul risultato di parità in cinque circostanze (1977, 1978, 1982, 1999, 2019), a cui si sommano i tre successi conseguiti dalla squadra blufoncè.

Gli ultimi due confronti hanno visto prevalere il segno “x” della schedina. La sera dell’8 febbraio 1999 la partita venne ripresa dalle telecamere di Rai Sport e trasmessa sul satellitare. L’incontro fu palpitante, con i rossazzurri guidati da Pierino Cucchi che colpirono i legni della porta avversaria due volte.

Le due squadre sono tornate ad affrontarsi a vent’anni di distanza dal confronto sopracitato il 28 aprile 2019, quando emerse il risultato di 2-2 al termine dei 90′. Il Catania avanti di due reti fino al 70′ (marcatori Bucolo e Sarno), si fece rimontare dai padroni di casa in virtù delle realizzazioni di Magrassi e De Rosa, ques’ultimo a segno dagli undici metri.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Cavese: 3

Pareggi: 5

Vittorie Catania: 0

Gol Cavese: 7

Gol Catania: 3

Differenza reti -4

Serie C 1977-78 Pro Cavese 0-0 Catania

Serie C1 1978-79 Pro Cavese 0-0 Catania

Serie C1 1979-80 Cavese 2-0 Catania

Serie B 1981-82 Cavese 0-0 Catania

Serie B 1982-83 Cavese 1-0 Catania

Serie C2 1997-98 Cavese 2-1 Catania

Serie C2 1998-99 Cavese 0-0 Catania

Serie C 2018-19 Cavese 2-2 Catania

