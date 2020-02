CAVESE – CATANIA: probabili formazioni, Lucarelli ritrova Calapai dal primo minuto

Ipotesi di formazione per il match Cavese-Catania in programma oggi alle ore 17:30 e valevole per la 25ª giornata del Girone C di Serie C 2019-20.

Campilongo, tecnico della formazione campana, dovrebbe confermare a grandi linee lo schieramento iniziale della gara precedente. Davanti all’estremo difensore Bisogno agirebbero i difensori Polito, Matino, Marzorati e Spaltro, con Di Roberto, Castagna, Matera e Russotto disposti a centrocampo e il tandem offensivo Cesaretti-Germinale a completare l’undici di partenza. Oltre a capitan De Rosa, tra le fila della Cavese sono assenti Rocchi, Kucich, Galfano, Addessi, Nunziante e Barba.

Lucarelli dovrebbe rispondere con Furlan tra i legni, il rientrante Calapai, Silvestri, Esposito e Pinto in difesa, Vicente-Salandria coppia mediana (alternativa Biagianti), Biondi, Curcio e Manneh schierati alle spalle di Barisic. Tra i convocati il neo acquisto Beleck. Squalificati Rizzo e Di Molfetta, gli altri indisponibili in casa rossazzurra sono Curiale, Dall’Oglio, Saporetti e Noce.

Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online da Eleven Sports e, radiofonicamente, da Bella Radio (FM 103.7).

