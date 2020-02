CAVESE – CATANIA: sondaggio chiuso, Biondi migliore rossazzurro in campo

Ultime gare un pò sottotono, ma a Castellamare di Stabia il laterale del Catania Kevin Biondi ha ritrovato il suo standard. I tifosi lo hanno eletto “Migliore Rossazzurro in campo” attraverso il consueto sondaggio proposto dalla nostra redazione. Secondo gradino del podio per Emanuel Mbende, terzo per Bruno Vicente. Biondi ha avuto il merito di procurarsi il rigore decisivo ai fini della vittoria contro la Cavese con una giocata che ha disorientato il diretto marcatore. Notevole anche l’azione in cui scarta abilmente il portiere in uscita e, con una buona dose di sfortuna, colpisce la base del palo. Fondamentale, adesso, dare continuità alla prova di Castellammare.

