CENTROCAMPO: trovata la quadratura del cerchio con la coppia Vicente-Salandria

Tra le note liete del Catania attuale spicca la ritrovata compattezza del centrocampo disposto a due uomini. La coppia mediana formata dall’esperto brasiliano Bruno Vicente e Francesco Salandria sta offrendo un rendimento positivo nel quadro generale di una squadra in ricostruzione.

Che mister Lucarelli abbia trovato la quadratura del cerchio è un dato di fatto e sono le recenti prestazioni a testimoniarlo. Nell’ottica di un centrocampo che coniuga disciplina tattica e dinamismo resta da capire la collocazione degli altri componenti del reparto mediano. In tal senso sono confortanti i progressi di Nana Welbeck, tornato da tre settimane all’attività agonistica dopo un periodo di stop per accertamenti diagnostici.

Il centrocampo rossazzurro ha cambiato spesso volto nel corso di una stagione fin qui avara di soddisfazioni sul campo. Oltretutto il club etneo per far quadrare i conti ha dovuto tirare la cinghia in sede di calciomercato, privandosi di Lodi quale fulcro della manovra e puntando su giocatori più rodati per la categoria che in ogni caso non stanno deludendo le attese dell’allenatore.

