CONTRATTI IN SCADENZA: la situazione aggiornata in casa Catania

Visto il clima d’incertezza societaria, in casa Catania non si muove nulla in fatto di eventuali rinnovi dei contratti in scadenza. Impossibile in questo momento l’estensione dei vincoli contrattuali all’interno della rosa a disposizione di Cristiano Lucarelli. Una decina di giocatori sono andati via alla riapertura del calciomercato con pochi innesti ed alcuni contratti che scadranno a giugno. Ecco, calciatore per calciatore, la situazione aggiornata:

SCADENZA GIUGNO 2020

Marco Biagianti

Giuseppe Rizzo (opzione per un anno)

Andrea Esposito

Giovanni Marchese

Gabriele Capanni (prestito secco)

SCADENZA GIUGNO 2021

Tommaso Silvestri

Davis Curiale

Jacopo Furlan

Andrea Mazzarani

Emmanuel Mbende

Nana Welbeck

Lorenzo Saporetti

Giovanni Pinto

Mario Noce

Kevin Biondi

Miguel Ángel Martínez

Francesco Salandria

Alessio Curcio

Bruno Vicente

Kalifa Manneh

SCADENZA GIUGNO 2022

Jacopo Dall’Oglio

Luca Calapai

Davide Di Molfetta

Maks Barisic

