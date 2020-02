CORONAVIRUS: Sannino non ha alcun sintomo, ma sospeso precauzionalmente

L’Honved Budapest, società ungherese in cui allena l’ex Catania Giuseppe Sannino, ha deciso di sospendere precauzionalmente il tecnico ed il suo vice Alessandro Recenti perchè “potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia” si legge nella nota. Lo stesso Sannino, intervistato da tuttoc.com, ha precisato che “c’è un protocollo e cercano di rispettarlo. Qui abbiamo una accademia con 200 ragazzi, ci alleniamo tutti insieme ed è normale preservare la salute dei ragazzi anche se io non ho assolutamente nulla però per togliere ogni dubbio è stata presa questa decisione. Si tratta di un provvedimento preso di comune accordo col club. Io qui vivo una vita sociale normale, non c’è l’allarmismo che vedo in Italia. Normale poi che si venga visti con un po’ di sospetto visto quello che si sente. Sono contento del lavoro che sto facendo e mi auguro di rimanere”.

