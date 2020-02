DI MOLFETTA: “Emozionante ritrovare i nostri tifosi. C’è rammarico, ma ora pensiamo alla Reggina”

Davide Di Molfetta commenta in sala stampa l’eliminazione dalla Coppa Italia, dopo lo 0-0 riportato contro la Ternana al ‘Massimino’:

“Ci sono rimpianti soprattutto per il risultato maturato nella gara d’andata, dove avremmo potuto anche realizzare almeno un gol. Oggi abbiamo dato tutto, penso uscendo a testa alta dal campo ma è stato emozionante ritrovare i nostri tifosi. Le occasioni le abbiamo create, il portiere ha effettuato anche una grande parata su una mia conclusione effettuata nel primo tempo. Prima o poi andrà bene anche a noi. La fiducia è tanta per il nostro cammino futuro, non siamo inferiori alla Ternana. Di sicuro non c’è stata una differenza così marcata tra noi e loro nel doppio confronto. Bisogna continuare su questa strada. Domenica affronteremo la Reggina e dovremo adottare lo stesso atteggiamento di oggi. Gli amaranto sono una squadra tosta, si rivelerà importante migliorare qualcosa là davanti. Sarà, comunque, una bella partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***