DI NATALE: “Sfida forte, cerchiamo di portare benefici al club”

Situazione debitoria complessa in casa Catania. L’Amministratore Delegato Giuseppe Di Natale ne parla in un’intervista rilasciata al quotidiano La Sicilia:

“In ambito societario ci sono modalità che possono attivarsi. In questo momento qualsiasi parola letta in maniera asettica viene interpretata e strumentalizzata. Preferisco evitare di parlare di strategie e tecnicismi per non creare ulteriori tensioni. Quella che ho accettato è una sfida forte, l’ho detto fin dal primo giorno. Tutti stiamo facendo in modo di creare attività per portare benefici al club”.

