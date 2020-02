ESCLUSIVA – Morra: “Tifosi, aiutate la squadra. I giocatori devono fare di più, le difficoltà si superano se c’è la volontà di farlo”

Oltre 280 presenze indossando la casacca rossoazzurra. Una leggenda del Calcio Catania, l’ex centrocampista Damiano Morra che segue sempre con grande interesse e partecipazione emotiva l’evolversi del campionato etneo. E’ intervenuto telefonicamente ai microfoni di Radio Studio Italia, nel corso della trasmissione ‘Universo RossoAzzurro’ in collaborazione con TuttoCalcioCatania.com:

Damiano, come commenti la situazione del Catania?

“Situazione difficile da commentare. Ci sono difficoltà enormi da tutte le parti. E’ evidente che tutto questo poi si possa ripercuotere in mezzo al campo però anche i giocatori hanno le loro responsabilità. Nonostante le difficoltà societarie credo che la squadra qualcosa di più possa fare, sia in campionato che in Coppa Italia. Il 2-0 contro la Ternana si può recuperare, non bisogna perdere la speranza anche se la Ternana è un’ottima formazione”.

Troppi errori in zona gol, ma anche dietro si registrano difficoltà. Non credi?

“Le occasioni vengono create ma si sbagliano anche. I giocatori devono essere più concentrati sia in fase offensiva che in quella difensiva. Non è per niente facile ma io credo che l’organico del Catania sia comunque in grado di fare di più. Non posso pensare che non si possa fare meglio. Ci sono squadre davanti che non mi pare abbiano un organico migliore, anche se non presentano le difficoltà societarie del Catania. I giocatori devono fare bene ovviando a questa situazione con i risultati. Le difficoltà le superi se c’è la voglia di superarle. Dare fiato alla bocca tanto per parlare non serve a niente. Bisogna fare blocco comune e remare tutti nella stessa direzione. Lucarelli mi sembra una persona a modo che li fa lavorare, ma tutto parte dai giocatori. L’allenatore può predicare 24 ore su 24 ma quando uno parla e l’altro pensa ad altre cose è inutile. In campo vanno i calciatori, non c’è niente da fare. Lavorare a testa bassa e fare gruppo”.

Hai mai vissuto situazioni societarie delicate come questa?

“In 9 anni di Catania mai a questi livelli nonostante le critiche al Presidentissimo. Il Presidente era sempre presente con noi giocatori. Però so che quando ci sono delle difficoltà dentro lo spogliatoio deve essere bravo l’allenatore cercando di portare avanti i giocatori che meritano di stare in campo. Si deve fare gruppo, giocare con il sangue agli occhi. Se non c’è gruppo il Catania non arriverà nemmeno decimo perchè parte tutto da lì. Capisco la situazione non semplice ma i calciatori e l’allenatore devono fare un patto da qui alla fine e andare avanti raggiungendo quantomeno i Play Off e combattendo per la Coppa Italia”.

Cosa ti senti di dire ai tifosi che attraversano un periodo di forte ansia e preoccupazione?

“I tifosi sono un fattore importante. In questo momento sono scoraggiati, non hanno più la voglia di andare allo stadio. Sento molte critiche e poche persone che cercano di aiutare la squadra. Loro sono una componente fondamentale, senza l’aiuto del pubblico si deve capire che il calciatore farà sempre fatica. Meglio una critica e dei fischi piuttosto che uno stadio vuoto. Se arrivasse una mano dalla tifoseria, che lo so è desolatamente in pena, forse sarebbe un tantino più facile anche per la squadra. Perchè senza i tifosi il giocatore è poco. Il mio auspicio è che nello scoramento possano dare una mano ai ragazzi. Farebbero solo il bene del Catania così, non di altri”.

Di cosa ti occupi adesso?

“Faccio il Team Manager dell’Anconitana Calcio in Eccellenza, abbiamo vinto due campionati. La società è ripartita da zero, siamo primi in classifica. Si spera di continuare a vincere per potere approdare in Serie D e ritornare tra i professionisti perchè Ancona è una piazza che merita molto di più. Speriamo di potere ottenere dei risultati importanti anche nei prossimi tempi”.

Si ringrazia Damiano Morra per la gentile concessione dell’intervista.

