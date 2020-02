ESCLUSIVA – Rosito (CalabriaSport24): “Catania con meno primedonne adesso, Vibonese in salute”

Il collega della redazione di ‘CalabriaSport24.net’ Andrea Rosito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni, quando si avvicina il confronto tra Catania e Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”. Focus rivolto alle vicende di casa rossoblu ma anche interessanti riflessioni sulla squadra di Cristiano Lucarelli.

Vibonese in questo momento a -3 dal Catania in classifica, il sogno play off può diventare realtà?

“La Vibonese sta vivendo un periodo. Dopo un avvio di 2020 difficile è reduce da tre gare vinte consecutivamente ben giocando, come da caratteristica principale della squadra di Modica. Arriva in un bel momento ma troverà sicuramente una Catania pronto a dire la sua”.

Vibonese-Catania, all’andata si concluse con un clamoroso 5-0. Adesso che tipo di partita potrebbe venire fuori?

“Rispetto all’andata è un Catania diverso. Magari quella è stata anche una gara sorprendente visto che la squadra di Modica era imprevedibile con tanti giovani. Adesso il Catania viene schierato diversamente da Lucarelli e conosce benissimo le caratteristiche dell’avversario. Sarà molto differente la gara e stavolta i valori in campo sono più equilibrati”.

Il Catania ha perso alcuni dei giocatori dal tasso tecnico più elevato a gennaio. Uscite determinanti in negativo, oppure chi li ha rimpiazzati possiede le carte in regola per fare meglio?

“C’è un esempio da seguire ed è quello del Crotone che anni fa, avendo vissuto delle vicissitudini societarie importanti, mandò via diversi giocatori importanti rimpiazzandoli con elementi di valore e riuscendo a vincere i Play Off. Le scelte di mercato potrebbero avere consegnato a Lucarelli una squadra con meno primedonne ma giocatori più utili alla causa. Ai Play Off il Catania sarà un osso duro per tutti”.

Possibilità di vittoria dei Play Off, il Catania farebbe bene a crederci oppure é un azzardo anche solo pensarlo in questo momento?

“Lucarelli insiste nel sottolineare la possibilità di seguire l’esempio del Cosenza di Braglia. Secondo me ogni avversario vorrebbe evitare il Catania nella lotta Play Off perchè possiede uomini e mezzi per poter non solo fare bene ma addirittura puntare al salto di categoria attraverso gli spareggi”.

Da Camplone a Lucarelli, Catania molto diverso. Il tecnico livornese rappresenta la scelta giusta per la panchina rossazzurra?

“Avere riportato Lucarelli a Catania è una mossa intelligente perchè conosce l’ambiente. Non ha vinto il campionato ma ha dimostrato tutto il suo valore in questi anni. Il tempo dirà qualcosa di più”.

Torniamo a Catania-Vibonese. Quali uomini potrebbero fare la differenza nelle due squadre in questo match?

“Tra le fila del Catania dico Curcio. Forte della doppietta con il Picerno, è l’uomo più pericoloso di questo Catania che ha uomini di assoluto valore in rosa. Della Vibonese è difficile trovare un giocatore ma le geometrie di Petermann sono fondamentali per il gioco di Modica e l’imprevedibilità dell’attacco rossoblu può essere l’arma in più. Attenzione anche al terzino Fabio Tito, uno dei migliori elementi a disposizione del tecnico siciliano”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***