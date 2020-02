ESCLUSIVA – Scognamiglio (Eleven Sports): “Le favorite ai Play Off sono altre, ma il Catania può essere una sorpresa. Picerno organizzato e trascinato dai gol di Santaniello”

Si avvicina il match tra Catania e Picerno dopo l’1-0 dell’andata deciso da un gol di Andrea Mazzarani. Per l’occasione abbiamo contattato il collega Pietro Scognamiglio, che segue con particolare attenzione le vicende del campionato di Serie C per ‘Eleven Sports’ e ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre alla B per ‘DAZN’.

Salvezza senza passare dai Play Out, il Picerno ha le carte in regola per farlo?

“Credo di sì, sia per la qualità dell’organico a disposizione di Giacomarro, sia perché ha una doppia opzione per salvarsi direttamente: non solo raggiungere e superare chi è davanti, ma anche distanziare di almeno nove punti il penultimo posto”.

Come valuti sin qui l’operato di Giacomarro sulla panchina del Picerno?

“Decisamente positivo. Il campionato vinto nella passata stagione è stato un capolavoro, perché il Picerno non era la più forte del girone né per investimenti né per valore tecnico. In questo campionato l’avvio ha risentito di alti e bassi per l’inesperienza di alcuni giocatori in categoria, a gennaio però la società ha costruito una squadra più solida che può adattarsi al meglio al lavoro dell’allenatore”.

Quali saranno le principali insidie per il Catania mercoledì pomeriggio?

“L’organizzazione del Picerno, che non rinuncia mai ai suoi concetti di gioco. E la confidenza con il gol di Santaniello, arrivato in doppia cifra. Penso sia la più bella sorpresa tra gli attaccanti nel girone”.

Qualora riuscisse ad ottenere un piazzamento in griglia Play Off, a tuo avviso il Catania sarebbe in grado di recitare un ruolo da protagonista?

“Sicuramente. Conterà molto lo stato di forma con cui si arriverà alla post season. Le favorite per il salto in B sono altre, ma non mi meraviglierei se nei playoff venisse fuori qualche sorpresa di qualità”.

Difesa del Catania d’acciaio nelle ultime settimane, ma chiara sterilità offensiva. Quanto pesano le cessioni di gennaio?

“Il Catania ha perso qualità e manca adesso di una prima punta dal gol facile. Basterà un episodio favorevole, in ogni caso, per sbloccare l’astinenza in attacco. Non sarebbe intelligente giudicare in maniera negativa le mosse di mercato, visto che sono state obbligate”.

C’è chi sostiene che il Catania, indebolendosi nel mercato di gennaio, sia diventato più squadra acquistando giocatori di categoria. Qual è la tua posizione in merito?

“C’è un fondo di verità, anche se poi la qualità paga sempre nel finale di stagione. Il Catania potrebbe rimanere competitivo se i giocatori che compongono attualmente il gruppo dovessero fare blocco tra loro e con l’allenatore, andando a compensare qualche pecca sul piano tecnico. Lucarelli è l’uomo giusto per ottimizzare una situazione del genere”.

Tornando al Picerno, in conclusione, quale undici titolare potrebbe opporre Giacomarro al Catania?

“Credo ci possa essere qualche cambio in difesa e in attacco rispetto al successo sul Bisceglie, anche perché il mercato invernale ha arricchito la rosa con alternative di qualità. Il modulo sarà il 3-5-2 di base dal quale Giacomarro non si discosta mai”.

Si ringrazia il collega Pietro Scognamiglio per la gentile concessione dell’intervista.

