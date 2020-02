GARUFO (Reggina): “Pareggiato contro un Catania in forma”

E’ un ex Catania e proprio al cospetto della formazione dell’Elefante il laterale destro Desiderio Garufo è tornato in campo dopo l’infortunio. Ne parla ai microfoni del Quotidiano del Sud:

“Ho sofferto molto in questo periodo in cui sono rimasto fuori. Non ho potuto aiutare la squadra in un momento delicato della stagione. Sono felice di aver giocato a Catania, dove abbiamo raccolto un buon punto. Sapevamo di trovare una squadra in forma e non ci siamo fatti superare. Promozione in B? Tutte le squadre dimostrano di crederci, seppur apparentemente, anche quelle che sono fuori dai giochi. Il campionato si deciderà nell’ultimo mese”.

