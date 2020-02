GIACOMARRO (all. Picerno): “Col Catania abbiamo trovato un muro, ci è mancato il guizzo”

L’allenatore del Picerno Domenico Giacomarro torna sulla sconfitta riportata in casa contro il Catania:

“La medicina giusta è cercare di commettere meno errori possibili. Mercoledì abbiamo avuto la certezza di avere qualche difetto, testimoniato dalla classifica, la quale dice che non dobbiamo ragionare da squadra che vuole apparire, sembrare bella e che si specchia. Dobbiamo invece lottare a spintoni e denti stretti anche per il pareggio. Perchè abbiamo perso punti che avrebbero fatto parlare di altro. Adesso chiudiamo un capitolo e cerchiamo di andare a fare punti con bavetta alla bocca. Rivedendo la gara col Catania, avevamo la superiorità numerica al limite dell’area nel primo tempo ma cercavamo il tocco di fino. Per questo mi innervosisco, più semplice giochi e meglio è. Soprattutto lottando per la salvezza. Ci è mancato il guizzo perchè c’era un muro davanti a noi e Mbende, in particolare, è un armadio. Ma per 38 minuti abbiamo tenuto il possesso palla nel secondo tempo, mentre nel primo gli spazi c’erano e dovevamo approfittarne”.

