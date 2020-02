GIOVANILI CATANIA: Berretti, Under 15/17 Serie C… come cambiano le classifiche

In virtù delle partite recentemente disputate nei campionati giovanili Berretti, Under 15/17 Serie C, ecco come cambiano le classifiche relative ai gironi in cui milita il Catania:

BERRETTI GIRONE F

Catanzaro 29 Cavese 27 Catania 26 Paganese 24 Rende 22 Sicula Leonzio 19 Avellino 16 Reggina 16 Casertana 12 Vibonese Vibonese 4

UNDER 17 SERIE C GIRONE E

Monopoli 39 Catania 35 Bari 29 Picerno 24 Bisceglie 23 Catanzaro 19 Virtus Francavilla 19 Sicula Leonzio 16 Potenza 14 Reggina 13 Vibonese 11 Rende 7

UNDER 15 SERIE C GIRONE E

Bari 43 Virtus Francavilla 34 Monopoli 33 Catania 31 Reggina 28 Sicula Leonzio 22 Catanzaro 19 Vibonese 15 Bisceglie 10 Potenza 10 Picerno 7 Rende 1

