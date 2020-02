GIOVANILI CATANIA: i prossimi impegni di Berretti e Under 17/15 Serie C/Regionali

Riportiamo di seguito le prossime gare da disputare per le formazioni del settore giovanile rossazzurro categoria Berretti, Under 17 Serie C, Under 15 Serie C, Under 17 Regionale e Under 15 Regionale:

Berretti – Sabato 8 febbraio alle 15.00, allo stadio “Partenio – Adriano Lombardi”, Avellino-Catania

Under 17 Serie C – Domenica 9 febbraio alle 13.00, al campo sportivo “Federale”, Potenza-Catania

Under 15 Serie C – Domenica 9 febbraio alle 11.00, al campo sportivo “Federale”, Potenza-Catania

Under 17 Regionale – Giovedì 13 febbraio alle 17.00, a Torre del Grifo, Catania-Pro Calcio Catania. Campo 3, gara a porte aperte

Under 15 Regionale – Sabato 8 febbraio alle 15.00, a Torre del Grifo, Real Trinacria-Catania. Campo 4

Under 15 Regionale – Mercoledì 12 febbraio alle 17.00, allo stadio “Giacomo Matteotti” di Gravina di Catania, Junior Catania-Catania

