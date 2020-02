GIOVANILI CATANIA: Under 17/15 Serie C piegano il Catanzaro, Under 17 Regionali ok

Detto della Berretti che ha pareggiato in extremis contro la Sicula Leonzio a Torre del Grifo, riportiamo i risultati ottenuti dalle formazioni giovanili rossazzurre Under 17/15 Serie C e Under 17 Regionali scese in campo nel weekend:

Under 17 Serie C – Catania-Catanzaro 4-2: per i giovani rossazzurri, doppietta di Russo e reti di Limonelli e Bozzanga

Under 15 Serie C – Catania-Catanzaro 3-1: per i giovani rossazzurri, reti di Carboni, Moncada e Montagno

Under 17 Regionali – Invictus-Catania 0-2: reti di Caramanno e Romano

