GIUDICE SPORTIVO: 25/a giornata Serie C, tutte le ammende e squalifiche

Riportiamo tutte le ammende e squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, dopo la disputa delle gare valide per la 25/a giornata di Serie C:
AMMENDE A SOCIETA’
€ 1.500,00 CAVESE
€ 1.000,00 TERAMO
€ 500,00 BARI
INIBIZIONE DIRIGENTI
SERAFINI MATTIA (ARZIGNANO VALCHIAMPO – fino al 25 febbraio + ammenda € 500,00)
ALLENATORI/STAFF TECNICI – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PASCOLINI GIOVANNI (GUBBIO + ammenda € 500,00)
ALLENATORI/STAFF TECNICI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TORRENTE VINCENZO (GUBBIO)
VISI STEFANO (SAMBENEDETTESE + ammenda € 500,00)
TROCINI BRUNO (VIRTUS FRANCAVILLA)
CHIAPPARA ROBERTO (TERNANA)
ALLENATORI/STAFF TECNICI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GAUTIERI CARMINE (TRIESTINA)
GIAMPIERETTI FLAVIO (IMOLESE)
TEDINO BRUNO (TERAMO)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D’ANDREA ALESSANDRO (CAVESE)
FINIZIO MARIO (RIMINI)
MENSAH DAVIS (TRIESTINA)
CUTOLO ANIELLO (AREZZO)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERROTTA MARCO (BARI)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
MORACHIOLI GREGORIO (PISTOIESE)
SPANO’ ALESSANDRO (REGGIO AUDACE)
LAEZZA GIULIANO (AVELLINO)
FILIPPINI LORENZO (GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA (TRIESTINA)
LUCIANI ALESSIO (AREZZO)
CIANCIO SIMONE (CARRARESE)
ZITO ANTONIO (CASERTANA)
VARONE IVAN (REGGIO AUDACE)
TAIT FABIAN (SÜDTIROL)
BALDAN MARCO (AREZZO)
CALDERINI ELIO (CARRARESE)
D’ANGELO ANGELO (CASERTANA)
PETTA ANDREA (CASERTANA)
MARZORATI LINO (CAVESE)
RUSSOTTO ANDREA (CAVESE)
CRESCENZI LUCA (COMO)
RINALDI MICHELE (FERALPISALÒ)
PADELLA EMANUELE (L.R. VICENZA)
VALLOCCHIA ANDREA (OLBIA)
PANATTI MICHEL (PERGOLETTESE)
NICCO GIANLUCA (PIACENZA)
KOSOVAN TANASIY (PICERNO)
TERIGI LEONARDO (PISTOIESE)
BARBA GIANLUCA (PONTEDERA)
CAPONI ANDREA (PONTEDERA)
DE ROSE FRANCESCO (REGGINA)
PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)
MARCHEGGIANI FRANCESCO (VIS PESARO)
VOLPE MICHELE (VITERBESE CASTRENSE)
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