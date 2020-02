DI GRAZIA (Pescara): ancora problemi fisici per l’ex Catania

Nove presenze in questa stagione con un gol in Coppa Italia ed un paio di assist. Questo, al momento, lo score di Andrea Di Grazia con la maglia del Pescara. L’attaccante catanese ex Catania, prelevato a costo zero la scorsa estate dopo le frizioni con il dimissionario A.D. Pietro Lo Monaco, ha avuto un impatto positivo in casacca biancazzurra. Dalla 7/a giornata in poi, però, mister Luciano Zauri ha preferito puntare su altri giocatori all’interno del proprio scacchiere tattico ed i successivi problemi fisici evidenziati hanno complicato maledettamente il percorso. Un Di Grazia sfortunato che, a gennaio, non è andato via malgrado la stampa abruzzese fosse quasi certa di un trasferimento in prestito. Nicola Legrottaglie, subentrato a Zauri in panchina, non ha inteso privarsene e, adesso, attende con fiducia il suo recupero.

