INFERMERIA: Saporetti, Dall’Oglio e Curiale proveranno a bruciare le tappe

Distrazione del legamento crociato posteriore del ginocchio destro per Davis Curiale, distorsione alla caviglia riportata da Lorenzo Saporetti e Jacopo Dall’Oglio. Tre infortuni di rilevante entità per i giocatori del Catania che, radio mercato, aveva indicato in partenza a gennaio e, invece, sono rimasti alle pendici dell’Etna. Per quanto concerne il difensore, la società rossazzurra ha valutato in un primo momento l’ipotesi di cederlo ma, chiaramente, andava rimpiazzato e non era semplice farlo. Qualcosa si era mosso per Saporetti, in particolare era avanzata negli ultimi giorni la possibilità di un trasferimento alla Sicula Leonzio. Alla fine, però, è rimasto e secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione potrebbe recuperare dall’infortunio nel giro di due settimane.

Per Dall’Oglio, invece, non si è concretizzata sul più bello la cessione al Livorno e potrebbero volerci venti giorni per recuperare. Curiale ha rifiutato l’offerta del Teramo nella speranza di fornire un prezioso contributo alla causa del Catania ma, intanto, potrebbe rimanere fermo almeno fino al 20-25 febbraio. Vedremo. I tre proveranno a bruciare le tappe del recupero in un momento di chiara emergenza in casa etnea.

