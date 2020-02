LEGROTTAGLIE: “Bojinov, visite mediche fatte. Aspetto l’ufficialità”

“Il giocatore ha fatto le visite mediche ma non c’è ancora ufficialità. Sono stato suo compagno, anche di camera, nel 2006 e lo conosco bene. Ma non l’ho sentito. È uno che dà il cuore, è un giocatore d’area. Per sfruttarlo dovremo giocare in avanti”. Le parole di Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, evidenziate da PescaraSport24 sull’attaccante bulgaro Valeri Bojinov che, a questo, pare destinato ad indossare la casacca biancazzurra. Smentendo se stesso, dopo la parola data al Catania.

